Kyle Walkernek szabad az út Milánóba

Fabrizio Romano szerint az AC Milan pénteken megegyezett Kyle Walkerrel, így az olasz klubnak a következő egy-két napban kell összehoznia a megállapodást a Manchester City-vel is, hogy megszerezze a védőt magának.

Kyle Walkert így már csak egy City igen és az orvosi vizsgálat választja el attól, hogy Milánóba igazoljon.

A védő elszerződése Manchesterből már másfél hete nyilvános, akkor a Salford elleni kupameccs után Pep Guardiola megerősítette, hogy a jobbhátvéd távozni akar a Citytől.

A 34 éves játékost ki is maradt a City keretéből és amikor a menedzsert erről kérdezték, ennyi mondott:

„Walker gondolatai azon járnak, hogy szeretne elmenni egy másik országba, kipróbálni magát ott. Én pedig olyan játékosokat akarok a csapatba tenni, akiknek nem máshol jár az esze.”

Walker szerződése 2026-ig érvényes az angol klubnál. 2017-ben 50 millió fontért csatlakozott a Cityhez és az évek alatt 17 trófeát nyert a Cityvel.

🔴⚫️ AC Milan received the initial green light from Kyle Walker to join, as revealed yesterday.

More contacts are scheduled in the next 24/48h to get the deal done on club side and proceed with formal steps. pic.twitter.com/jdp9AtSfxj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2025