Zlatan is véleményt mondott Kyle Walkerről

Zlatan Ibrahimović, a Milan legendája, egyben a Red Bird Capital tanácsadója az olasz klubot érintő legfrissebb átigazolási hírekkel kapcsolatban nyilatkozott. Így véleményt mondott Kyle Walkerről is.

A svédek legendás támadója, Zlatan Ibrahimovic immáron hivatalos tanácsadóként hallatja a hangját. Az AC Milant tulajdonló Red Bird Capital legfőbb tanácsadója természetesen az általunk is közölt, Kyle Walker megszerzéséról szóló törekvésekről is véleményt mondott. Ami már csak azért is érdekes téma, hiszen testközelből, ellenfélként ismeri az angolt – ahogy azt borítóképünk is mutatja.

„Mindenki tudja, hogy Kyle Walker fantasztikus játékos, rengeteget címet nyert, és alapembere a válogatottjának. Ha egy ilyen játékos elérhető a piacon, meg kell próbálni megszerezni. Ez nem megy szembe a mi víziónkkal, hiszen ő egy kiváló játékos, vezető egyéniség, aki képes uralni, irányítani az öltözőt. Meglátjuk, mi lehetséges és mi nem.”

🔴⚫️ AC Milan Senior Advisor Zlatan Ibrahimović: “Kyle Walker is a top player, a big leader… we’re checking what we can do for that deal, yes. We will see”.

👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Walker, expected to join Milan in the next days as reported in recent days. pic.twitter.com/492J6ugH62

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2025