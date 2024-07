Kroos: A bevándorlás miatt Németország nem olyan, mint 10 éve

A visszavonuló középpályás félti a családját, így inkább Spanyolországban maradnak.

Toni Kroos végleg befejezte profi pályafutását, igaz a válogatottban nem úgy, ahogy szerette volna. Németország hosszabbítás után 2-1-re kikapott Spanyolországtól a labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében. A 34 esztendős középpályás a ZDF podcastben beszélt a jövőbeli terveiről, hogy hogyan képzeli el az életét profi karrierje után. Némileg meglepő dolgokat mondott:

A Real Madridtól is elköszönő klasszis kiemelte, hogy nem érzi biztonságban a családját, így inkább Spanyolországban maradnak és ott folytatják életüket.

Football star Toni Kroos told a ZDF podcast that Germany is no longer the country it was 10 years ago due to mass migration and that he is staying in Spain because he is afraid to let his daughter go out at night in German cities.https://t.co/RV9eis3tGJ

