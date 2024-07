Egy nagyszerű pályafutás vége – Toni Kroos visszavonult

A német válogatott búcsúzott a 2024-es Európa-bajnokságtól, ami egyben azt is jelentette, hogy Toni Kroos aktív pályafutása utolsó mérkőzését játszotta.

Kroos még májusban jelentette be, hogy a szezon végén 34 éves korában befejezi játékos karrierjét, mert szeretne ereje teljében visszavonulni.

A zárás első fele nagyszerűre sikeredett a németnek. A Real Madrid megnyerte a Bajnokok Ligáját, Kroosnak viszont még maradt egy fontos feladata, a hazai rendezésű Eb.

A Nationalelf abban az A csoportban lett első, ahol a magyar válogatott is szerepelt.

Az egyenes kieséses szakasz meccseinek viszont Kroos már úgy mehetett neki, hogy bármelyik az utolsó lehet.

Dánia ellen még viszonylag simán nyerni tudott Németország, így Kroos visszavonulása még váratott magára.

A spanyolok elleni negyeddöntőben viszont jött az elkerülhetetlen.

A Real Madrid középpályása védekezésben borzasztó mérkőzést zárt, öt szabálytalansága is volt.

Már a negyedik percben sérülést okozott Pedrinek, aki mint kiderült, nem is folytathatja a kontinenstornát.

Kroos pechére a Barcelona középpályását Dani Olmo váltotta, és kis túlzással egymaga eldöntötte a negyeddöntőt. A Leipzig futballistája előbb megszerezte a vezetést, majd a hosszabbításban mesterien tekert Merino fejére, aki az elalvó Rüdiger mellett befejelte a győztes gólt.

OFFICIAL: Toni Kroos leaves professional football.

Thanks for everything from football fans, Toni. 🐐 pic.twitter.com/gNGGxwJc9O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024