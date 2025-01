Könnyes dráma – Keys mérkőzéslabdáról győzte le Swiateket

Madison Keys mérkőzéslabdát hárított, és legyőzte Iga Swiateket, ezzel bejutott a 2025-ös Australian Open döntőjébe.

A 29 éves amerikai Keys 2017 óta először jutott Grand Slam-döntőbe, ahol a címvédő Aryna Sabalenkával találkozik majd.

Az amerikai teniszező Grand Slam-mélypontjai – legalábbis egy időre- biztosan véget értek.

🔓 She’s done it! @Madison_Keys wins four of the final five points of the super tiebreak to book her place in Saturday’s final!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/k7gVLVtibZ

