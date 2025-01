A WADA nem fellebez Iga Swiatek doppingügyében

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) bejelentette, hogy nem fellebbezi meg Iga Swiatek egyhónapos eltiltását, mivel a játékos magyarázata "hihető".

A döntést nem sokkal azután hozták nyilvánosságra, hogy Swiatek, ötszörös Grand Slam-bajnok és korábbi világelső, 6-0, 6-1-es győzelemmel bejutott az Australian Open negyeddöntőjébe Eva Lys ellen.

„WADA’s scientific experts have confirmed that the specific contaminated melatonin scenario, as presented by the athlete and accepted by the ITIA, is plausible”

