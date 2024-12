Köd miatti hivatalos közleményt adott ki a Liverpool

A Liverpool hivatalos tájékoztatást adott ki a Leicester City elleni, csütörtökön, december 26-án, az Anfielden megrendezésre kerülő Premier League-mérkőzés kapcsán, miután aggodalmak merültek fel a ködös időjárási körülmények miatt.

Annak ellenére, hogy a Merseyside térségében sűrű köd nehezíti a látási viszonyokat, és ez kétségeket vetett fel a mérkőzés megrendezésével kapcsolatban, a Liverpool nem törölte az összecsapást. A klub hivatalos Help fiókján keresztül arra kérte a szurkolókat, hogy időben induljanak el, és óvatosan közlekedjenek az Anfield Road környékén a kedvezőtlen időjárás miatt.

A The Athletic újságírója, James Pearce megerősítette, hogy a mérkőzés jelen állás szerint megtartásra kerül, és nem terveznek 16:00 órás pályainspekciót. Ez utóbbi információ ugyanis elkezdett terjedni az X (korábban Twitter) platformon.

As things stand, Liverpool still expecting tonight’s game v Leicester City to go ahead.

Thick fog on Merseyside a concern – but officials insist there is no 4pm pitch inspection at Anfield. #LFC

— James Pearce (@JamesPearceLFC) December 26, 2024