Kiütéses Brugge-siker, nehéz továbbjutás a Bayerntől és a Benficától a BL-ben

Az UEFA Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóin, a keddi játéknap esti programjában az Atalanta fogadta hazai pályán a Club Brugge együttesét. A Bayern München a Celtic ellen, míg a Benfica a Monaco ellen próbálta bebiztosítani a továbbjutását.

Az olaszok egygólos hátrányból várták a visszavágót, de még így is őket tartották a párharc esélyesének, hogy aztán egy hatalmas pofonba szaladjanak bele Bergamóba.

Sokkal jobban nem kezdődhetett volna a visszavágó a belgák számára, akik a mérkőzés harmadik percében megszerezték a vezetést Chemsdine Talbi révén, aki így rögtön tovább növelte a Brugge előnyét a párharc során. (0-1)

Még az első félidő előtt megduplázódott a vendégek előnye, amikor Talbi megszerezte második találatát a mérkőzés során. (0-2)

Tovább romlottak az Atalanta eddig sem túl nagy esélyei, miután a vendégek Ferran Jutgla révén a harmadik góljukat is megszerezték.

A Brugge teljes mértékben kezében tartotta az irányítást az első félidő során, és nagy lépést tettek a továbbjutás felé.

A második félidőben elején rögtön szépíteni tudtak a hazaiak, Ademola Lookman volt eredményes. Ezzel közelebb zárkózott az Atalanta együttese, de így is hatalmas feladat állt előttük.

Az Atalanta mellől a szerencse is elpártolt, amikor Ademola Lookman kihagyta az olaszoknak megítélt büntetőt, így nem tudtak tovább faragni a tetemes hátrányukból.

A 87. percben pedig még emberhátrányba is kerültek az olaszok Rafael Toloi kiállítását követően, ezzel pedig szinte minden esélye elszállt az Atalantának a továbbjutásra.

A Club Brugge elképesztő első félidőt követően kiütötte az Atalanta csapatát a Bajnokok Ligájából, és meglepetésre két győzelemmel simán továbbjutottak.

A Benfica egy szoros mérkőzést követően végül 1-0-s győzelmet arattak Monacóban. Ennek következtében minden esélyük megvolt a továbbjutáshoz.

A hazaiak tovább növelték előnyüket, amikor a mérkőzés 22. percében megszerezték a vezetést Kerem Akturkoglu révén. (1-0)

10 perccel később érkezett a válasz a vendég monacói együttestől, amikor Takumi Minamino csapott le egy kallódó labdára, majd kilőtte a kapu jobb alsó sarkát, ezzel kiegyenlítette a mérkőzést. (1-1)

Az első félidőben nem született több találat, a portugálok továbbra is egygólos előnyben vannak a párharcot illetően.

A második félidőben átvette a vezetést a Monaco együttese Eliesse Ben Seghir által, a párharcot pedig ezzel kiegyenlítették. (1-2)

Vangelis Pavlidis egy büntetőt követően kiegyenlített és ismét előnyhöz juttatta a Benficát. (2-2)

5 perccel később azonban érkezett George Ilenikhena és ismét vezetést szerzett a vendégek számára, akik így továbbra is életben tartották az esélyeiket. (2-3)

Orkun Kokcunak köszönhetően viszont tíz percen belül másodjára is kiegyenlített és ezzel előnybe került a Benfica a hazai szurkolók nagy örömére. (3-3)

A Benfica hatalmas küzdelem árán, összesítésben 4-3-al jutott tovább a Monaco ellen.

Benfica knock out AS Monaco! 🔴🦅 pic.twitter.com/frkZMdbFH5

A bajorok egy biztos 2-1-s győzelem tudatában várhatták a visszavágót az Allianz Arénában.

Az első félidőben mindkét együttesnek adódtak lehetőségei, de gól egyik helyzetből sem született. Serge Gnabry, Harry Kane és Joshua Kimmich is próbálkozott a bajorok részéről nem sok sikerrel.

A félidőre így gól nélküli döntetlennel vonultak el a felek.

A második játékrészben érkezett a meglepetés Nicolas-Gerrit Kuhn révén, aki megszerezte a vezetést a Celtic számára, és kiegyenlítette a párharcot a bajorok ellen. (0-1)

A Bayern München a 94. percben Alphonso Davies góljának köszönhetően menekült meg a hosszabbítástól a Celtic ellen és ezzel továbbjutott a bajor szurkolók nagy örömére.

ALPHONSO DAVIES WINS IT FOR BAYERN MUNICH IN THE 90+3 MINUTE!!

AN INCREDIBLE ENDING AT THE ALLIANZ ARENA TO SEND BAYERN TO THE UCL ROUND OF 16 🤯 pic.twitter.com/apSjFpEx3h

— ESPN FC (@ESPNFC) February 18, 2025