Hiába kezdett jól a Milan, a Feyenoord jutott tovább a BL-ben

Az UEFA Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóin, a keddi játéknap kora esti programjában az AC Milan fogadta hazai pályán a Feyenoord együttesét. Conceicao csapata egygólos hátrányból várta az összecsapást a San Siróban.

Sokkal jobban nem kezdődhetett volna a visszavágó a milánóiak számára, akik a mérkőzés első percében, egészen pontosan a 37. másodpercben megszerezték a vezetést Santiago Tomas Gimenez révén, aki így rögtön kiegyenlítette a párharcot. (1-0)

A 23. percben pedig már meg is duplázhatta volna előnyét a Milan, de Theo Hernandez kapufára lőtte az elé kerülő kipattanót.

Az első félóra alatt abszolút fölényben játszottak a hazaiak, akik nyolcszor lőttek kapura a vendég holland együttes egyetlen próbálkozásával szemben.

Az első játékrész végén egy nagy gólhelyzet maradt ki ismét az olaszok részéről a San Siro közönségének nagy bánatára. Rafael Leao szerezhetett volna gólt, de Timon Wellenreuther hatalmas bravúrral hárítani tudott.

Nem sokkal később pedig Theo Hernandez kapott sárga lapot egy szabálytalanságért, aminek következtében a francia játékosnak ki kell hagynia a Milan esetleges következő BL-mérkőzését.

Az első félidőben nem született több találat.

A második félidőben jött egy kisebb hidegzuhany az AC Milan számára, amikor Theo Hernandez hagyta figyelmen kívül az első félidő végén kapott sárga lapját és szinte azonnal begyűjtötte a másodikat is, így emberhátrányba taszította csapatát.

A Rossonerinek rendesen fel lett adva a lecke a továbbjutás szempontjából.

A mérkőzés 78. percében pedig jött a fordulat, amire a hollandok vártak. Az emberelőnyben lévő vendég együttes Julian Carranza révén egyenlíteni tudott. Ami viszont még fontosabb, hogy ismét előnybe kerültek a párharc során.

Hiába próbálkozott az egyenlítéssel az AC Milan, Theo Hernandez kiállítása megpecsételte az olaszok sorsát. Ennek is köszönhetően a Feyenoord 1-1-es döntetlennel zárt a San Siróban, amivel összesítésben 2-1-es győzelmet arattak.

