Kiszorulhat a sereghajtó kapujából az angol válogatott hálóőre

Az Everton menedzsere, Sean Dyche állítólag azon gondolkodik, hogy lecseréli Jordan Pickfordot a csapat borzalmas szezonkezdetét követően.

A Mersey-partiak mind a négy mérkőzésüket elveszítették a Premier League-ben. Ráadásul a Bournemouth és az Aston Villa ellen 2-0-s előnyről vallottak kudarcot.

Dyche-t komoly bírálat éri a szurkolók részéről. A fanatikusok elsősorban bizonyos játékosok kezdőbe állítását, valamint a taktika és cserék terén mutatott rugalmatlanságot nehezményezik.

A The Sun újságírója, Alan Nixon úgy tudja, az Everton menedzsere fontolgatja, hogy januárban megválik az angol válogatott első számú kapusától, ha a formája nem javul.

Everton boss Sean Dyche is ready to axe Jordan Pickford if his poor form doesn't improve.

September 16, 2024