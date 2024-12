Kínos: négy hónap után rozsdásodni kezdtek a párizsi olimpia érmei

Francia úszók felháborodva mutatták meg, milyen állapotban vannak bronzérmeik négy hónappal a 2024-es párizsi olimpia után.

Két francia sportoló, Clément Secchi és Yohann Ndoye-Brouard kikelt a közösségi médiában a 4×100 méteres vegyes váltóban nyert bronzérmeik siralmas állapota miatt.

Először Secchi posztolt egy képet az érmeről „krokodilbőr” felirattal, utalva az érem foltos, oxidált felületére. Csapattársa, Ndoye-Brouard humorosan válaszolt, megosztva saját, rozsdásnak tűnő érmeképét a „Párizs 1924” megjegyzéssel, mintha az érme 100 évvel ezelőttről származna.

Ez újabb kellemetlenség az ötkarikás játékok szervezőinek, akiknek már a nyár folyamán számos panasszal kellett szembenézniük különböző sportolóktól.

A gördeszkás Nyjah Huston például arról számolt be, hogy az érme mindössze tíz nap alatt kezdett kopni és oxidálódni:

„Nézzétek meg ezt. Elég rosszul fest. Még az eleje is elkezdett lepattogni. Szóval, nem tudom, talán egy kicsit fel kellene javítani az olimpiai érmek minőségét.”

The Olympic gold medals awarded in France rusted after just four months. pic.twitter.com/bsKV65jLLZ

— Peacemaker (@peacemaket71) December 29, 2024