Erről szólt a július – Szexista megjegyzés miatt levették a műsorról az Eurosport kommentátorát – #2

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Júniusban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet a hetedik hónapban.

Az Eurosport levett egy olimpiai kommentátort, miután nem megfelelő megjegyzést tett egy csoport ausztrál úszónővel kapcsolatban. Bob Ballard nem sokkal azután tette a megjegyzést, hogy Ausztrália megnyerte a női 4×100 méteres gyorsváltó versenyét. A futamot Mollie O’Callaghan, Meg Harris, Shayna Jack és Emma McKeon nyerte – utóbbi a megszerzett érmek tekintetében Ausztrália minden idők legtöbbet kitüntetett olimpikonja.

Miután a csapat elhagyta a medencét, Ballard így szólt:

A nők éppen befejezik… tudod, milyenek a nők, ácsorognak, sminkelnek.”

Lizzie Simmonds társkommentátor, aki Nagy-Britannia csapatában versenyzett a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni játékokon, így válaszolt:

Felháborító Bob, néhány férfi is ezt csinálja.”

Ballard erre így reagált:

Sminkelnek? Igen, oké.”

Ezután mindkét kommentátor nevetett.

Az Eurosport később közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy Ballardot, aki az 1980-as évek óta kommentálta az úszást, valamint egy sor más sportágat, a megjegyzés nyomán eltávolították.

„Az Eurosport tegnap esti tudósításának egy részletében Bob Ballard kommentátor nem megfelelő megjegyzést tett. Ezért azonnali hatállyal eltávolították a kommentárok listájáról.” – olvasható a kommünikében.

Ballard még nem nyilatkozott az eltávolításával kapcsolatban.