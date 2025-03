Kiderült Alcaraz ideiglenes Indian Wells-i tetoválásának az oka

Carlos Alcaraz egy dátumot (23. 4. 25) viselt a karján Indian Wellsben, amit hamar összefüggésbe hoztak a hamarosan megjelenő Netflix-dokumentumfilmjével.

A kétszeres címvédő Alcaraz könnyedén nyert a nyitómeccsén, miközben a karján feltűnő ideiglenes tetoválás sok találgatást indított el. Később megerősítették, hogy a számok a dokumentumfilm premierdátumát jelzik.

New tattoo. New title. Carlos Alcaraz: My Way is coming to Netflix on April 23. pic.twitter.com/UTSsnEnGlk — Netflix (@netflix) March 10, 2025

A Netflix-film Alcaraz 2024-es hullámzó szezonját mutatja be, amelyben két Grand Slamet nyert. Azonban fájdalmas vereségeket is elszenvedett, például Djokovic ellen az olimpiai döntőben és a US Open második fordulójában.

Most azonban a spanyol sztár szemei előtt a harmadik Indian Wells-i címe lebeg. Alcaraz egyelőre továbbra is megállíthatatlan Indian Wellsben, ahol sorozatban 14. mérkőzését nyerte meg.