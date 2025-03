Djokovic búcsúzott, Alcaraz sikerrel nyitott Indian Wellsben

Botic van de Zandschulp hatalmas meglepetést okozott az Indian Wells-i BNP Paribas Open második fordulójában, azzal, hogy három szettben, 6-2, 3-6, 6-1-re legyőzte az ötszörös bajnok Novak Djokovicsot.

A holland játékos, aki szerencsés vesztesként került a főtáblára, remekül kezdte a mérkőzést, kihasználva Djokovic szokatlanul sok hibáját.

Bár a szerb klasszis a második szettben javított a játékán és kiegyenlített, a döntő játszmában Van de Zandschulp ismét dominálni tudott, és végül két óra egy perc alatt megszerezte nyolcadik győzelmét top 10-es ellenféllel szemben.

The Moment the upset was complete 🤯@Boticvdz stuns Novak Djokovic 6-2 3-6 6-1 in Indian Wells 🤝#TennisParadise pic.twitter.com/JyXnqvmSf0 — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2025

Van de Zandschulp a tavalyi US Openen Carlos Alcarazt búcsúztatta, legyőzte Rafael Nadalt a spanyol legenda utolsó profi mérkőzésén a Davis-kupában, majd most az Indian Wells-i tenisztornán szerencsés vesztesként előbb a sérüléssel bajlódó Nick Kyrgiost, utána pedig az ötszörös bajnok Novak Djokovicsot is vereségre kényszerítette.

Djokovic elismerte, hogy jelenlegi formája elmarad a korábban megszokott szinttől, és az utóbbi időben küzdelmes időszakot él át.

A szerb sztár ezúttal is sok hibával játszott, mindössze 16 nyerőt ütött, miközben 37 ki nem kényszerített hibát vétett.

Novak Djokovic has lost 3 matches in a row for the first time since 2018. 6 years, 11 months, 16 days. 2542 calendar days. Insane. pic.twitter.com/e52i6oKuuV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2025

A vereség azt is jelenti, hogy 2008 óta mindössze másodszor szenvedett el három egymást követő vereséget egy szezonban. Djokovic következő állomása a Miami Open lesz, ahol javítani próbál a teljesítményén.

Fotó: Peter Staples/ATP Tour

A kétszeres címvédő Carlos Alcaraz ezzel szemben magabiztosan kezdte az Indian Wells-i tornát. A világranglista 3. két szettben, 6-4, 6-2-re győzte le Quentin Halyst.

A spanyol játékos elmondása szerint kezdetben ideges volt. Azonban gyorsan sikerült visszaszereznie a koncentrációját, és végül meggyőző teljesítménnyel jutott a harmadik fordulóba. Alcaraz célja, hogy sorozatban harmadszor is megnyerje a tornát, és ezzel olyan legendákhoz csatlakozzon, mint Roger Federer és Novak Djokovics, akik szintén három egymást követő alkalommal diadalmaskodtak Indian Wellsben.

Grigor Dimitrov is sikerrel vette a második fordulót, miután 6-3, 6-4-re legyőzte Nuno Borges-t, míg Ben Shelton könnyedén, 6-3, 6-2-re múlta felül Mariano Navonét. A torna egyik meglepetését Matteo Arnaldi szolgáltatta, aki két szettben búcsúztatta a hetedik kiemelt Andrey Rublevet.