Kiakadt Emery, miután elvették csapata utolsó perces győztes gólját

Az Aston Villa menedzsere, Unai Emery szerint a játékvezető szigorú döntést hozott, amikor érvénytelenítette a birminghamiek utolsó pillanatban szerzett gólját a Juventus ellen.

Az Aston Villa gól nélküli döntetlent ért el a Juventusszal szemben a Villa Parkban, a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. A Premier League-csapat sokat köszönhet kapusának, Emiliano Martíneznek, aki elképesztő egykezes védést mutatott be a gólvonalon, Francisco Conceição közeli próbálkozását követően.

Ezzel együtt a birminghami alakulat megnyerhette volna a találkozót. Lucas Digne szabadrúgása például a felső lécről pattant vissza. Morgan Rogers az utolsó pillanatban pedig bevette ugyan a Juve hálóját, a gólt azonban érvénytelenítették.

Rogers úgy talált a kapuba, hogy előtte Diego Carlos bordán találta Michele Di Gregoriót, aki teljesen kinyújtózva próbálta megkaparintani a játékszert. Bár ez az eset az olasz játékvezetési értelmezés szerint nem volt vitás, a Premier League-ben sokkal kevésbé védik a kapusokat.

Still couldn’t tell you why this Aston Villa goal was disallowed?! Were they robbed last night? pic.twitter.com/FBDQFJwYfG

— Football Hub (@FootbalIhub) November 28, 2024