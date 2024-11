Három forduló maradt a BL ligaszakaszából, nézzük, hogy áll a helyzet

A PSG továbbjutására például már csak 54% esélyt adnak.

Öt játéknap el is röppent a megújult formátumú labdarúgó Bajnokok Ligájából. Az új kiírás szerint a 36 csapatos tabella első nyolc helyezettje automatikusan a legjobb tizenhat közé jut, míg a 9-24. helyezett együttesek egy oda-visszavágós párharcban, a pozícióiknak megfelelően mérik össze tudásukat a fennmaradó nyolc hely egyikéért.

▶️ A Liverpool az egyetlen 100%-os csapat a mezőnyben, a helyük az első 24-ben már biztos, de gyakorlatilag borítékolható, hogy az első nyolcból jutnak majd tovább.

▶️ Egyetlen gárda van, amelyik nem kapott még gólt, pedig már a Manchester Cityvel is játszott, ez pedig az Inter. Az olasz gárdának 13 pontja van és még mindig veretlen a Bajnokok Ligájában. Sőt a bukmékerek szerint a Liverpool mögött a második legesélyesebb a sorozat megnyerésére.

▶️ A legjobb nyolc között ott találjuk az Európa-liga címvédő Atalantát is, amely az ötödik fordulóban kapott először gólt, a Young Boys tudta bevenni Gian Piero Gasperini gárdájának kapuját. A bergamoi együttes legközelebb a Real Madriddal játszik.

▶️ S ha már Real Madrid: a Királyi Gárda történelmében először fordul elő, hogy a csapat három csoportmeccset is elveszített a Bajnokok Ligájában. Carlo Ancelotti együttese szerdán a Liverpooltól kapott ki 2-0-ra és ezzel a vereséggel ugyan még pont a play-offot érő 24. helyen állnak, de több betli már nem fér bele. Három meccsük maradt, ebből szinte biztos, hogy kell legalább hét pont a rájátszás kiharcolásához.

Real Madrid have lost three games in a single group stage/league phase for the first time ever in the Champions League.

They are NOT enjoying the new format. 😤 pic.twitter.com/9AFbceYtwB

— Squawka (@Squawka) November 27, 2024