Egyetlen csapat nem kapott még gólt a BL-ben, pedig már játszott a Cityvel is

Európa egy másik együttese pedig minden sorozatot figyelembe véve zsinórban a hetedik meccsét hozta le kapott gól nélkül.

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Inter ötödik meccsén sem kapott gólt a Bajnokok Ligájában. Simone Inzaghi csapata 1-0-ra győzött kedden a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig ellen, amivel a lipcsei együttes sorozatban ötödik mérkőzését veszítette el a legrangosabb európai kupasorozatban. Mivel a másik olasz gárda, az Atalanta ugyan 6-1-re győzött a Young Boys otthonában, így már csak egy klub maradt, amelyik minden meccsét 0-ra hozta, az pedig az Inter.

🤝 0-0 draw vs Man City ✅ 4-0 win vs Red Star Belgrade ✅ 1-0 win vs Young Boys ✅ 1-0 win vs Inter ✅ 1-0 win vs RB Leipzig pic.twitter.com/lMH3A4M98Q

Inter have conceded 0 goals in the Champions League this season…

A fogadóirodák szerint a Liverpoolnak van jelenleg a legnagyobb esélye, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját, mögöttük viszont a Nerazzurrié a második legkisebb szorzó. Az Inter az olasz bajnokságban is szárnyal, a hétvégén 5-0-ra nyertek a Verona otthonában, jelenleg a tabellán egy pont a lemaradásuk az éllovas Napoli mögött.

Kapott gól nélküli meccsek tekintetében az elmúlt időszakban a Bayern is remekel. Vincent Kompany csapata 1-0-ra nyert a PSG ellen, a francia együttes egyre nehezebb helyzetben a továbbjutást illetően, míg a bajorok nagy lépést tettek az első nyolcban való végzés felé. A müncheni alakulat zsinórban a hetedik meccsét hozta 0-ra.

🔴✨ Bayern have kept 7 clean sheets in a row, again tonight vs Paris Saint-Germain.

✅ 5-0 win vs Bochum

✅ 4-0 win vs Mainz

✅ 3-0 win vs Union Berlin

✅ 1-0 win vs Benfica

✅ 1-0 win vs St. Pauli

✅ 3-0 win vs Augsburg

✅ 1-0 win vs Paris Saint-Germain pic.twitter.com/eb06eeOkNR

