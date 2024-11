A háromgólos előny sem volt elég a győzelemhez a Citynek, gálázott az Arsenal

A Bayern nyerte a PSG elleni rangadót, a párizsi sztárcsapat egyre rosszabb helyzetben, de mégsem olyan kilátástalanban, mint az RB Leipzig.

Az ötödik játéknappal folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakasza. A kora esti mérkőzéseken az Atlético Madrid gálázott Prágában és 6-0-ra ütötte ki a cseh csapatot, míg az AC Milan szoros mérkőzésen nyert a Slovan Bratislava vendégeként.

A kilenc órás sávban többek között megismétlődött a 2020-as BL-döntő is. Hasonlóan a négy évvel ezelőtti fináléhoz, ezt a meccset is a Bayern München nyerte a Paris Saint-Germain ellen, a második félidő elején Dembélét második sárga lapja miatt kiállította a játékvezető. Az FC Barcelona azt a Brestet fogadta, amely eddig veretlen volt a legrangosabb európai kupasorozatban, de az ellenfeleik nem is voltak túl veretesek. A katalán gárda ellen szembejött a valóság és Hansi Flick együttese magabiztosan nyert 2-0-ra, aminek köszönhetően feljött az alapszakasz második helyére.

A Manchester City el van átkozva

A sorozatban öt vereséget számláló Manchester City sokáig úgy tűnt, visszatalál a helyes útra. Ugyanis Pep Guardiola csapata 3-0-ra is vezetett a Feyenoord ellen, azonban a hollandok félelmetes hajrát produkáltak és a 75., a 82. és a 89. percben szerzett gólokkal ledolgozták hátrányukat az égszínkékekkel szemben. Erling Haaland ugyan duplázott a meccsen és a 92. percben Grealish még a kapufát is telibe találta, de úgy fest, a PL-címvédő el van átkozva és a Tottenham elleni balszerencse keddre is elkísérte őket.

Pep Guardiola együttese immáron hat (!) mérkőzés óta nem tudott nyerni, ami egészen példátlan a spanyol mester aktuális csapatainak történetében.

🚨🚨| GOAL: DAVID HANCKO WITH THE EQUALISER!!! Manchester City 3-3 Feyenoord pic.twitter.com/uj5UwP1und — CentreGoals. (@centregoals) November 26, 2024

A Leverkusen nem kegyelmezett a Salzburgnak, Xabi Alonso fiai 5-0-s diadalt arattak. A csapat sztárja, Florian Wirtz két góllal és egy gólpasszal vette ki részét a sikerből. A gyógyszergyáriak pedig így megszerezték harmadik győzelmüket a BL-ben. Szintén meglett a harmadik sikere az Arsenalnak is, amely az immár Rúben Amorimot nélkülöző Sporting CP-t múlta felül 5-1 arányban idegenben. Már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát Mikel Arteta gárdája, ugyanis az első negyvenöt perc után 0-3 állt az eredményjelzőn. Bukayo Saka gólt és gólpasszt jegyzett.

Arsenal silence Sporting and Gyökeres with a 5-1 win in Lisbon 🤫 pic.twitter.com/EjwJuyvEh8 — B/R Football (@brfootball) November 26, 2024

A Lipcse továbbra sem szerzett még pontot

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzigre élet-halál harc várt Milánóban. A német együttes ugyanis eddig minden meccsét elveszítette a Bajnokok Ligájában és nem sikerült a pontszerzés az Inter vendégeként sem. A Lipcse így egyike maradt azon hat csapatnak, amely még nyeretlen a BL-ben. A olasz gárda 1-0-ra győzött, a mindent eldöntő találatot Lukeba öngólja eredményezte.

Az Európa-liga győztes Atalanta pedig továbbra is veretlen. Gian Piero Gasperini együttese 6-1-re múlta felül a Young Boyst és így negyedik helyen áll a tabellán.