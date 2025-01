Két védőjével is hosszabbít a Barcelona

A keret legfontosabb játékosai sorra írják alá a szerződéshosszabbítási ajánlatokat.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona két védőjével is hosszabbít, s ezt csütörtökön minden bizonnyal hivatalos is megerősítik. Arról már szerdán beszámoltunk, hogy Ronald Araújo 2031-ig kötelezi el magát a katalán együttesnél, ám poszttársa, a fiatal Gerard Martín is hosszú távra tervez a spanyol csapatnál. A 22 esztendős bekknek nyáron járt volna le eredetileg a kontraktusa, érdeklődőkről nem igazán lehetett olvasni, ugyanis mindenképp szeretett volna maradni a klubnál.

Araújo helyzete néhány héttel ezelőtt még „veszélyben forgott”, a Juventus erős érdeklődést mutatott iránta. Azonban az uruguayi futballista elkötelezett a Barcelona iránt. A katalán együttes sorra hosszabbítja meg legfontosabb játékosainak és fiatal csillagainak szerződését. Pedri és Gavi már korábban hosszabbított, most Araújo és Martín tesz így. A következő pedig Lamine Yamal lesz majd a sorban, amint betölti 18. életévét.

🔵🔴✍🏻 Gerard Martín signs new deal at Barcelona, agreement sealed after Ronald Araujo who’s also signing today.

The Spanish fullback has agreed on terms, as expected. pic.twitter.com/jnsEs3d8vX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025