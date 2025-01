Hivatalos – 2031-ig hosszabbít a Barca sztárja

Ronald Araújo mindenben megegyezett a Barcelonával és csütörtökön aláírja új szerződését a klubbal.

A hírről Fabrizio Romano is beszámolt közösségi felületein, így gyakorlatilag biztosnak tekinthető, hogy a januárban a Juventusszal is szóba hozott uruguayi bekk végül a maradás mellett döntött és 2031 júniusáig szóló kontraktust ír alá.

🚨🔵🔴 EXCL: Ronald Araujo’s new deal at Barcelona will be valid until June 2031, five year and half contract.

Green light to the documents and it will be signed on Thursday, tomorrow. ✍🏻

Barcelona director Deco got the green light from the player and his camp. pic.twitter.com/PbHZLMvJ4y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025