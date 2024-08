Két új sport is lesz a 2028-as olimpián, négy másik pedig kisebb-nagyobb szünet után visszatér

Van olyan sportág, amely 1900 után lesz ott újra az olimpiai programban.

Még csak másfél nap telt el, hogy véget ért a 2024-es párizsi nyári olimpia. Ilyenkor viszont az ötkarikás játékok hatása még tart és a figyelem a következő rendezésre szegeződik. Négy év múlva Los Angeles ad majd otthont a XXXIV. nyári olimpiának, s már a záróceremónián is belekóstolhattunk, hogy nagyjából mi vár majd ránk, az olimpiai lobogót például Tom Cruise „motorral és repülővel” vitte át a tengerentúlra.

Az 1996-os atlantai játékok után tér vissza az Egyesült Államokba az öt karika, Los Angeles 1984 után ismét, összességében harmadjára lesz majd rendező város. Minden olimpia sajátossága, hogy a házigazdának lehetősége van indítványozni új sportok felvételét az olimpiai programba, persze erről a NOB dönt. Párizsban a bréktánc volt az egyetlen új sport, de Tokió után másodjára szerepelt a programban a BMX, a gördeszka és a szörf.

Los Angelesben két új sportban is lehet majd kvótát szerezni. Az egyik – jelentős részben az USA miatt – az amerikai futball mintájára kitalált flagfoci, amely a népszerű játék kontakt nélküli, fizikai ütközéseket elkerülő változata. Ide majd az országok csapatai kvalifikálhatnak. A fallabda, vagyis a squash is az új sportok között szerepel majd, amely dinamikája, gyorsasága és látványossága miatt méltán kap helyet az olimpiai programban.

Some new sports coming to the next Olympics in LA 🍿

⚾Baseball/Softball

🏈Flag Football

🥍Lacrosse

🏏Cricket

👟Squash

Which sport are you most HYPED for? 👀 pic.twitter.com/qEEZJRBs6H

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 12, 2024