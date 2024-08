Kialudt az olimpiai láng, Tom Cruise repülővel „vitte át” a zászlót Los Angelesbe

A Stade de France-ban a vasárnapi záróünnepségen kialudt a láng, ezzel véget ért a XXXIII. nyári olimpia Párizsban.

Az est kezdéseként a négyszeres olimpiai bajnok úszó, Léon Marchand a Tuileriák kertjéből egy mécsesben áthozta az olimpiai lángot a stadionba, ahol a Marseillaise zenekari átiratának eljátszása után 205 delegáció zászlajának behozatalával kezdődött a háromórás műsor. A magyar zászlót a kajakos Csipes Tamara és az úszó Milák Kristóf vitte a küzdőtérre. Aztán az olimpia hősei, maguk a sportolók vonultak be felszabadultan táncolva, ugrálva az arénába és vegyültek el a küzdőtéren.

Az este során adta át az érmeket a női maratonfutás dobogósainak Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.

Köszöntötték a 45 ezer önkéntest, akik közül kilencezren külföldről, 150 országból – köztük Magyarországról – érkeztek. A közreműködők harminc százaléka 25 év alatti, 10 százaléka 60 fölötti volt. Bemutatták a NOB sportolói bizottságának frissen megválasztott négy új tagját. Az ezt követő műsorrészben az olimpia és az ötkarika megszületését mutatták be a születésétől kezdve.

Tony Estanguet, a szervezőbizottság elnöke arról beszélt, hogy mindenre felkészültek, de azt nem látták előre, hogy mennyi mindent átélnek majd együtt. Ahogy fogalmazott, az ország lendületbe jött és a versenyhelyszínek beivódtak az emberek emlékezetébe. Megállt az idő, és az egész ország vibrálni kezdett, az egész ország egyesült. A nézők mindenütt nagyszerű hangulatot teremtettek, féktelenül szurkoló országgá vált Franciaország – mondta.

Thomas Bach kiemelte, hogy a világban meglévő feszültségek ellenére a sportolók két és fél héten át békében éltek egymással az olimpiai faluban, amivel példát mutattak. A béke kultúráját valósították meg, és megmutatták, hogy létezhet egy jobb világ. Kiemelte, hogy emberek milliói ünnepeltek Franciaországban és szerte a világon. Ikonikus helyszíneken nagy szurkolás volt mindenütt, az olimpia az emberiség egységességét annak sokszínűségében mutatta meg.

Az olimpiai lobogót az olimpiai himnusz hangjaira leeresztették. Majd Estanguet Anne Hidalgónak, Párizs polgármesterének, ő pedig Bachnak adta át, végül Karen Basshez, a következő nyári olimpiát rendező Los Angeles polgármesteréhez került.

