Jos Verstappen nehéz jövőt jósol Max és Lando barátságának

A korábbi F1-es versenyző, Jos Verstappen azt állította, hogy fiának, Max Verstappennek és a McLaren versenyzőjének, Lando Norrisnak „nehéz” lesz megőrizniük barátságukat a jövőben.

Verstappen és Norris többször is összeértek a 2024-es F1-es szezonban, de mindketten hangsúlyozták, hogy barátságuk továbbra is sértetlen maradt.

Az első komolyabb összecsapásuk az Osztrák Nagydíj végén, a 3. kanyarnál történt, amelynek következtében Norris feladta a versenyt, míg George Russell meglepő győzelmet aratott.

Verstappen és Norris később egy közeli találkozót is vívtak az Egyesült Államok Nagydíján, és híres eset volt Mexikóvárosban is.

Mindezek az incidensek azért történtek, mert a McLaren olyan autóval rendelkezett, amely képes volt kihívást jelenteni a négyszeres világbajnoknak, és ez volt Norris első próbálkozása a versenyzői cím megszerzésére.

A 1998 óta első konstruktőri címét megnyerő McLaren várhatóan tovább erősödik.

„Szerintem egyre nehezebb lesz. Természetesen hosszú ideig a világbajnoki cím volt a tét. Max tudja, hogy ez a helyzet, és ő is elég nyugodt ezzel kapcsolatban. Tudja, mi a határvonal a pályán kívüli és pályán belüli kapcsolat között. Nagyon érett ebben” – mondta Jos a Formule1.nl-nek.

Jos rámutatott, hogy az idei F1-es mezőny legtöbb versenyzője jól kijön egymással, kivéve néhányat a legutóbbi incidensek után.

Ez azóta megváltozott Jos F1-es karrierje óta, mivel a holland pilóta elárulta, hogy ő nem akart barátokat a paddockban.

