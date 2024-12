John McEnroe szeretne hinni Sinner ártatlanságában

A hétszeres Grand Slam-bajnok John McEnroe Jannik Sinner és Iga Swiatek pártjára áll a doppingügyeikben, annak ellenére, hogy Sinner szennyeződésének magyarázata furcsán hangzik.

McEnroe nemrég Andy Roddick podcastjának egyik epizódjában jelent meg és beszélt az olasz világelső, Jannik Sinner doppingügyéről.

A négyszeres US Open-bajnok elismerte, hogy furcsának találja, hogyan kerülhetett clostebol Sinner szervezetébe, de elmondta, hinni szeretne neki és Swiateknek.

„Valakiként, aki imádja a sportot magas szinten látni, borzasztó lenne azt hinni, hogy bármelyikük is részt venne ilyesmiben” – mondta.

„Néha, amikor hallod a történeteket, azt gondolod: ‘Mi van? Tényleg? A masszőrnek volt egy sebe, és használta [a spray-t], aztán megmasszíroz, és valahogy így történt.’ De tudod, hajlok arra, hogy elhiggyem.”

„Hinni akarok a játékosnak, mert nem tudom… például az US Openen azt mondták, hogy a szervezetében egy milliomod rész volt… Nem tudom, mi az egy milliomod, de szinte semminek hangzik. De nem tudom. Szóval nem én vagyok a megfelelő ember, akit erről kérdezni kell – csak remélem, hogy ez nem lesz átok a sportunkban.”

McEnroe Wants To Believe Sinner Despite Finding His Doping Explanation Bizarre https://t.co/XT13lN9J5k

— tennis-infinity.com (@TennisInfinity1) December 21, 2024