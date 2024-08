João Félix Londonba tart

A Chelsea megállapodott az Atlético Madrid támadójának, João Félixnek a leigazolásáról, miközben Conor Gallagher az üzlet részeként a spanyol fővárosba tart.

A 24 éves portugál válogatott játékos vételárát nem hozták nyilvánosságra. A megállapodás lehetővé teszi számára, hogy egy hatéves kontraktust írjon alá a Stamford Bridge-en, további egy szezonra szóló opcióval.

