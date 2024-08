Hamarosan lezárulhat a Chelsea nagy üzlete

A végső szakaszban tartanak a tárgyalások.

„A Chelsea közel áll João Félix megszerzéséhez! A tárgyalások végső szakaszban vannak, hamarosan lezárulhat az üzlet.” – írta Twitter-oldalán Fabrizio Romano.

Az átigazolásokra szakosodott újságíró szerint a szóbeli megállapodás szinte már meg is született az Atlético Madriddal. Már csak az utolsó simításokat végzik. A személyes feltételekről már dűlőre jutottak Félix-szel, mivel ő is vissza akar térni a Chelsea-hez.

🚨🔵 EXCL: Chelsea are closing in on João Félix deal! Talks are at final stages to get it sealed soon.

Verbal agreement almost done with Atlético, final details on structure being completed.

TOTAL agreement with João on personal terms as he wants #CFC return.

Almost there. pic.twitter.com/J9lqX4GzBO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024