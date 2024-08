A Chelsea drukkerek a klub átigazolási politikáját bírálták a vereség után

A Manchester City elleni zakót követően a Stamford Bridge szurkolói elősorban nem a csapatban vagy az új trénerben, hanem a klubvezetésben és annak igazolási politikájában találták meg a felelősöket.

A City elleni meccs vége előtt már távozott a helyéről a klub társtulajdonosa Todd Boehly. Akit aztán epés élcel találtak meg a szurkolók. Miszerint éppen elindul, hogy újabb játékosokat találjon a Transfermarketen.

Todd Boehly just gone to search for more players on https://t.co/tRJHBa9F7o

— Drunk Jack Grealish (@DrunkGreaIish) August 18, 2024