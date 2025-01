Jó hírek érkeztek Szoboszlai Dominikről

A Liverpool szombaton a negyedosztályban szereplő Accringtont fogadja az FA Kupában, a tét a legjobb 32 közé jutás.

Akár már a szombati FA Kupa-mérkőzésen visszatérhet a pályára Szoboszlai Dominik, az angol élvonalban listavezető Liverpool magyar futballistája. A válogatott csapatkapitánya együttese legutóbbi három mérkőzését kihagyta, a West Ham United elleni összecsapást eltiltás, a Manchester United elleni rangadót, majd a Tottenham otthonában lejátszott Ligakupa-elődöntő első felvonását betegség miatt.

Jarell Quansah and Dominik Szoboszlai are set to come back into contention for our Emirates FA Cup tie with Accrington Stanley 👊

— Liverpool FC (@LFC) January 10, 2025