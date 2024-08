Jelentős változást jelentett be a Premier League a VAR-ral kapcsolatban

A szurkolók legnagyobb örömére változik a sokat bírált rendszer.

A VAR használatát számos vita kísérte a 2019-es bevezetése óta a Premier League-ben. A mechanizmus célja, hogy kiküszöbölje az emberi hibákat a játékvezetők részéről, illetve olyan marginális döntésekbe avatkozzon be, ahol a bírók nem rendelkeznek a legjobb látószöggel. A tisztviselők hangsúlyozták, hogy a technológia nem fogja „játékvezetőként irányítani a játékot” – bár egyesek szerint ezt az állítást számos alkalommal próbára tették.

A tavalyi szezonban egy vita odáig vezetett, hogy a Nottingham Forest egy viharos Twitter-posztban nekiment a játékvezetői testületnek az Everton ellen hozott kétes döntések miatt. A Wolves ezután indítványt terjesztett elő a VAR teljes megszüntetésére a Premier League éves közgyűlésén – de ezt más klubok elutasították.

A döntést azzal indokolták, a játékvezetői testület félautomata les bevezetését tervezi. Most azonban egy másik változást jelentettek be, amely pozitív visszhangot kapott a szurkolóktól. Ez a Premier League Match Centre.

