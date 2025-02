Jean Todt: Schumacher sosem volt arrogáns, csak félénk

Jean Todt azon kevesek egyike, aki rendszeresen kapcsolatban áll Michael Schumacherrel, és a korábbi Ferrari-csapatfőnök beszélt arról a „szeretetről” is, amelyet a családdal való találkozásai iránt érez.

A Ferrari egykori csapatfőnöke és az FIA korábbi elnöke, Jean Todt beszélt a Schumacher családdal való kapcsolatáról, akiket rendszeresen meglátogat.

A 78 éves szakember Michael Schumacher főnöke volt az olasz csapatnál, amikor 1999 és 2004 között hat egymást követő konstruktőri világbajnoki címet szereztek, miközben a német versenyző öt egymást követő egyéni világbajnoki címet nyert meg ugyanebben az időszakban.

A két férfi szoros kapcsolatban maradt Schumacher első, 2006 végén történt visszavonulása után is. A barátságuk pedig a Forma–1 világán kívül is megmaradt.

„Rendszeresen találkozom vele és a családjával, mindig szeretettel. A kötelékünk túlmutat a korábbi munkakapcsolaton. Ez az életem része, egy olyan életé, amely ma már messze túlmutat a Forma–1-en”– mondta Todt egy friss interjúban az olasz La Repubblicának.

