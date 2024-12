Jamie Vardy saját Netflix-sorozatot kap

A Leicester City támadója, Jamie Vardy saját Netflix dokumentumsorozatot kap, miután aláírt egy megállapodást a streaming platformmal – állítja a The Telegraph.

A dokumentumfilm minden bizonnyal bemutatja, hogyan jutott el a Fleetwood Town „ligán kívüli” csapatától Premier League-győztes Leicester City-be. A sorozat várhatóan bepillantást enged Vardy magánéletébe is, amelyben szerepet kap felesége, Rebekah Vardy, aki számos botránnyal küzd.

Rebekah 2022-ben elveszített egy rágalmazási pert Colette Rooneyval (Wayne Rooney feleségével) szemben, és állítólag 1,7 millió fontos perköltséggel néz szembe.

Vardy-t megelőzően olyan futballsztárok életét filmesítette meg a Netflix, mint David Beckham, vagy éppen Neymar Jr.

Netflix is doing a Series on Jamie Vardy and his career which they hope will be completed by next Autumn 😍

It will include his rise from non league to premier league, his recoveries, the life off the pitch and how he doesn’t plan to retire just yet

