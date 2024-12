Győzelemmel debütált Ruud van Nistelrooy a Leicester City padján

A sors furcsa fintora, hogy korábban ugyanígy tett a Manchester United élén is, csak akkor pont a Leicester City volt az ellenfél.

Öt nyeretlenül megvívott bajnoki után újra nyert a Premier Leauge-ben a Leicester City. A Rókák edzője ezen a mérkőzésen már Ruud van Nistelrooy volt, aki a múlt hét pénteki, Brentford elleni meccset még a lelátóról nézte végig. Az ebben az idényben már a Manchester Unitednél is megfordult edző tehát győzelemmel kezdett, miután csapata 3-1-re nyert a West Ham Uniteddel szemben. Érdekesség, hogy a holland ex-focista az MU élén, mint megbízott vezetőedző, egy Leicester City elleni 5-2-s sikerrel debütált az Old Traffordon.

📅 November 2015: Jamie Vardy breaks Ruud Van Nistelrooy’s historic record by scoring in 11 consecutive Premier League games

📅 December 2024: Jamie Vardy scores the first goal of the Ruud Van Nistelrooy era

It just had to be him 👀 pic.twitter.com/JXV2ydh8Hf

— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 3, 2024