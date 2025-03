Inzaghi a hosszabbítás szélén: Jobb Mourinho triplázó Interénél

Simone Inzaghi állítólag közel áll ahhoz, hogy a jelenlegi szezon végén meghosszabbítsa szerződését az Internél, miközben a klub továbbra is egy történelmi triplázásról álmodik egy olyan csapattal, amely jelenleg jobb eredményeket produkál, mint José Mourinho legendás 2009-10-es együttese.

Inzaghi vezetésével az Inter továbbra is versenyben van a 2024-25-ös szezonban a hőn áhított triplázásért.

A Nerazzurri vezeti a Serie A tabelláját, miután a hétvégén 2-0-ra legyőzte az egyik kihívóját, az Atalantát. A csapat továbbá bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután magabiztosan túljutott a Feyenoordon, emellett pedig áprilisban a városi rivális Milannal csap össze a Coppa Italia elődöntőjében.

Simone Inzaghi is doing a serious Italian job on the Champions League this season 🧠⛔ pic.twitter.com/FWs5DlsqJn

— ESPN FC (@ESPNFC) March 5, 2025