Inzaghi: Nem elég a triplázás, az Inter mindent is megnyerhet

A San Siróban nagyon meglepő első félidőt láthattunk, ahol az utolsó helyezett Monza 2-0-ra vezetett Samuele Birindelli és Keita Balde Diao góljaival az Inzaghi irányította milánóiak ellen.

Marko Arnautovic a hosszabbításban szépített. Majd a szünet után Hakan Calhanoglu és Georgios Kyriakopoulos öngólja állította be a fordítást Lautaro Martínez góljával.

„Alessandro Nesta nagyszerű csapattársam volt a Lazióban, már kapitány volt, amikor érkeztem, aztán Milánóba ment, és ott voltam a testvéremmel együtt” – mondta Inzaghi a Sky Sport Italának.

„Gratulálnom kell neki, mert a Monza nagyon jól játszott a San Siróban, míg a fiúk visszajöttek, amit szintén meg kell dicsérni. Nem volt könnyű egy olyan csapat ellen, amely jól védekezett, de szerintem szezonrekordot döntöttünk a kapura lövésekkel, és tiszta fejjel játszottunk.”

A héten a Feyenoord elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének sajtótájékoztatóján Inzaghi válaszolt arra a kérdésre, hogy a duplázásra hajtanak-e. Rámutatva, hogy az Inter valójában még mindig a triplázásra pályázik.

„Korrigálnom kellett volna magam, és azt kellett volna mondanom, hogy mind a négy trófeára hajtunk, mert mi a Klubvilágbajnokságon is szerepelünk majd az év végén” – mondta mosolyogva Inzaghi.

„Az egyetlen dolog, ami a fejünkben van, hogy boldoggá tegyük a szurkolóinkat, és tiszteljük meg minden egyes mérkőzést. Nem könnyű, de a fiúk nagyszerű szellemben vannak, egy meccset egyszerre akarunk játszani, és pár nap múlva ismét pályára lépünk a Feyenoord ellen.”

„Ez tény, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, de biztosíthatom, hogy minden meccsre ugyanúgy készülünk. Európában lenyűgöző védelmi mutatónk van, míg a gólkülönbség a Serie A-ban több, mint a Bajnokok Ligájában” – vallotta be Inzaghi.

„Nem könnyű gyorsan felépülni a Bajnokok Ligájából, ma is láttuk, hogy minden német csapat, amely játszott Európában, aztán szenvedett. Folytatnunk kell, tudva, hogy 72 órán belül újabb fontos meccsünk lesz, aztán következik Bergamo és az Atalanta.”

