Íme néhány vitatott VAR-ítélet a Kloppot lek***ögöző bírótól

Hétfőn nagy port kavart egy, az internetre felkerülő videó, amelyen David Coote-ot, az elismert angol PL-játékvezetőt láthattuk. A Manchester-szurkoló hírében álló spori egy másik férfi jelenlétében szidta a Liverpoolt és Jürgen Kloppot.

A PGMOL által ideiglenesen felfüggesztett játékvezető bár csak három mérkőzésen fújt a Liverpoolnak, a VAR-szobában 13-szor felügyelte a Vörösök összecsapásait. Ezeken ötször javasolta a pályán hozott ítélet megváltoztatását. Íme az esetek:

Ez volt a játékvezető első videóbírós ítélete Pool-meccsen.

A szurkolók talán joggal várhatták, hogy a Divock Origi ellen elkövetni vélt szabálytalanság miatt Coote majd annulálja majd Rashford vezető gólját, ám ő csak nyolc perccel később, Sadio Mané kezezésénél szólt Martin Atkinson fülére.

A Liverpool végül a 85. percben egyenlített Adam Lallana góljával, amit szintén ellenőriztek a videóbíróval.

Ismét októberi mérkőzésről hoztunk egy esetet. A liverpooli derbi a közelmúlt egyik legvitatottabb jelenetsorozatát hozta Angliában.

Jordan Pickford kiviharzott kapujából egy labdára, mely során Virgil van Dijkkal ütközött. A vendégek holland klasszisa keresztszalag-szakadást szenvedett és kilenc hónapra kidőlt. A pályán és a VAR-szobában viszont nem találtak kivetnivalót a válogatott kapus tettében.

A rangadó egy másik vitatott ítéletet is hozott: az utolsó percekben Jordan Henderson gólt szerzett, mellyel a Liverpool azt hihette, megnyerte a mérkőzést, ám David Coote Sadio Mané lesállása miatt annulálta a találatot. Millimétereken múlhatott.

Mané clearly onside. Line shows he’s onside. Ruled offside. Beyond a joke now. pic.twitter.com/MrRh5KOuIk

Egy másik tüzes Mersey-parti derbin Craig Pawson nem ítélt tizenegyest Michael Keane kezezését követően, David Coote viszont rászólt a fülére, amely után előbbi megváltoztatta pályán hozott ítéletét. A tizenegyest Mohamed Szalah értékesítette, a Pool pedig simán győzött.

Andrew Madley a pályán tizenegyest adott az Evertonnak, viszont a videóbíró jelezte, hogy Dominic Calvert-Lewin lesen állt a szabálytalanságot megelőzően, így a játékvezető visszavonta az ítéletet és szabadrúgást ítélt kifelé.

David Coote egyelőre utolsó VAR-ítélete a Vörösök meccsein Jürgen Klopp búcsúján történt.

A Wolverhampton portugál védője, Nelson Semedo durván letaposta Alexis MacAllistert, amely nyomán a videóbíróként tevékenykedő angol jelezte Chris Kavanagh-nak, hogy veszélyes játék történt, így Semedot ki kell állítani.

Martin Odegaard kezezésénél szintén Chris Kavanagh volt az, aki az előző szezonban nem ítélt tizenegyest a Liverpoolnak, ami nagyban befolyásolta az 1-1-re végződő bajnokit, és a Premier League szezonjának végkimenetelét is. David Coote nem javasolta a játékvezetőnek, hogy nézze meg az esetet.

DAVID COOTE WAS ON VAR FOR ODEGAARD’S HANDBALL VS LIVERPOOL

pic.twitter.com/tm3OAPIYsG

— Jürgen (@Jurgegenpress2) November 11, 2024