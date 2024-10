Így reagáltak a Sporting szurkolók Amorim manchesteri távozására az utolsó meccsén

Az tény, nagyon sokat köszönhetnek, köszönhettek neki, mert nagyon mélyről emelte fel újra meghatározó csapat szintjére a Sportingot.

Ruben Amorimtól gyakorlatilag elköszönt a portugál élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Sporting CP szurkolótábora. A lisszaboni együttes kedd este a Nacional ellen játszott Ligakupa-meccset, melyet 3-1-re megnyert. A drukkerek is olvasták az elmúlt 24 óra híreit, melyek alapján szinte biztosra vehető, hogy a 39 esztendős tréner lesz Erik ten Hag utódja a Manchester United kispadján.

Amorimot az elmúlt nyáron több csapattal – köztük a Liverpoolal is – szóba hoztak, de úgy döntött marad a Sportingnál, vagy csak az MU megkeresésére várt, ugyanis nagyon gyorsan sikerült mindenben megállapodni a portugál trénerrel, akiért 10 millió eurót, tehát 4 milliárd forintot fizet majd az angol klub eddigi munkaadójának. A manapság már igen jó nevűnek számító vezetőedző 2020-ban került a lisszaboni együtteshez és első szezonjában bajnoki címet nyert a csapattal, amire a 2001/02-es idény óta vártak a szurkolók.

Ezt megismételte a 2023/24-es idényben is, mindemellett pedig három Ligakupát és egy Szuperkupát nyert csapatával. Nagyon különleges és szoros kötelék alakult ki közte és a drukkerek között, így nem véletlen, hogy amikor a szurkolók megtudták a vélhető távozását, volt aki elsírta magát.

🚨 One Sporting CP fan gets emotional when he’s told Ruben Amorim is set to leave for Manchester United. 🥹 (🎥 @B24PT) pic.twitter.com/ijjSdUum7U — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 29, 2024

Amorim az egyik legígéretesebb fiatal edzőként van számon tartva. Rengeteget tud a modern futballról, igazi nagy koponya a stílusával és a portugál bajnokságban is gyakorlatilag újra tényezővé emelete a Sportingot. A klub jelenleg – melynek a félelmetes formában játszó gólvágó Gyökeres Viktor is tagja, és aki a Nacional elleni meccsen is duplázni tudott és így már 15 meccsen 16 gólnál jár – a Bajnokok Ligájában is jól áll, három forduló alatt 7 pontot gyűjtött a gárda. A szurkolók tehát nagyon sokat köszönhetnek neki, hiszen a kínkeserves idők után, amikor például a játékosokat még a drukkerek is megverték és elkergették, mostanra újra topcsapattá vált. Így fogadták őt az utolsó mérkőzésén, amikor kijött a pályára. Vastapssal.