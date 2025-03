„Igazán fájdalmas” – különös szindrómával küzd David Beckham

David Beckham bevallotta, mostanában nincs a legjobb formájában.

Az Inter Miami tulajdonosa elárulta, hogy „üres fészek szindrómában” szenved, mivel nagyon hiányoznak neki a gyermekei. A Men’s Health magazinnak adott interjújában beszélt arról, milyen érzés, hogy Brooklyn, Mateo és Cruz már nem élnek otthon.

– mondta a korábbi Manchester United-legenda.

„It’s actually painful”: David Beckham on why having an empty nest is his greatest fear https://t.co/oc3zHxrw7N

— Good Housekeeping UK (@GHmagazine) February 25, 2025