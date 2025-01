Ifjú tehetsége eladásával könnyíthet pénzügyi helyzetén a Barca

Pedig 2023 nyarán szerződést hosszabbított a klubbal.

Spanyol sajtóértesülések szerint a Barcelona kész megválni ígéretes balhátvédjétől, Alejandro Baldétől, ha érkezik egy klub, amely hajlandó kifizetni a 55 millió eurós kivásárlási összeget. A mindössze 20 éves játékos a katalán klub akadémiáján, a La Masián nevelkedett, és mára Hansi Flick csapatának meghatározó tagjává vált.

Balde 2023 szeptemberében hosszabbította meg szerződését a Barcelonával, amely jelen állás szerint 2028-ig köti őt nevelőegyesületéhez. Ennek ellenére a klub pénzügyi helyzete miatt nyitott lehet egy ilyen jelentős összegű átigazolásra. Merthogy a katalán gárda egyelőre nem tudta regisztrálni Dani Olmot és Pau Víctort sem a La Ligánál.

A potenciális kérők között szerepelhet a Paris Saint-Germain is, amely jelenleg bizonytalan helyzetben van balhátvédje, Nuno Mendes jövőjét illetően. Baldé megszerzése nemcsak a PSG számára lehet előnyös, hanem a Barcelona számára is komoly bevételi forrást jelentene, amelyet akár további erősítésekre fordíthatnának.

🚨 Barcelona would be willing to sell Alejandro Balde if a club offers around €55m for the full-back.

(Source: El Nacional) pic.twitter.com/hqvbX2lkIV

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 7, 2025