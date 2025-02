„Éretlenül játszottunk” – Ibrahimovic reagált a Milan kínos BL-kiesésére

Zlatan Ibrahimovic elmondta a véleményét Theo Hernandez kiállításáról, egyúttal Sergio Conceicao jövőjéről is szót ejtett.

A Striscia La Notizia nevű szatirikus műsor évtizedek óta kiosztja az Arany Tapír-díjat (Tapiro d’Oro) azoknak a hírességeknek, akik valamilyen kellemetlen helyzetbe kerültek. Miután az AC Milan kedden este hazai pályán búcsúzott a Bajnokok Ligája rájátszásában a Feyenoord ellen, a csapat különleges tanácsadója, Zlatan Ibrahimovic kapta meg a díjat.

„Csalódottak és dühösek vagyunk, szóval ez a díj teljesen megérdemelt” – mondta Ibrahimovic a televíziós műsor stábjának, miközben átvette az Arany Tapírt.

A párharcot döntően befolyásolta, hogy a második félidőben Theo Hernandez a tizenhatoson feldobta magát és ezért megkapta a második sárga lapját. Nem sokkal később a Feyenoord egyenlített, és így 2-1-es összesítéssel továbbjutott.

„Ez nem volt pozitív pillanat. Tegnap éretlenül játszottunk, de most az a cél, hogy egységesek maradjunk a Serie A-ban és a Coppa Italiában” – jegyezte meg Ibrahimovic.

Az interjút készítő Valerio Staffelli megkérdezte Ibrahimovictól, hogy a Milan tervezi-e Sergio Conceicao menesztését is, alig két hónappal azután, hogy megvált Paulo Fonsecától.

„Jól dolgozik, és azóta változások történtek. Még nem vagyunk százszázalékos állapotban, de javulunk. Teljes mértékben megbízunk benne” – zárta rövidre a svéd legenda.

