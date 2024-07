Ibrahimovic fia aláírta első profi szerződését

Nem akármilyen örökséget kellene továbbvinnie.

Maximilian Ibrahimovic édesapja korábbi klubjánál, – melyben egyébként Zlatan jelenleg a tulajdonosi kör tanácsadójaként dolgozik – az AC Milannal írta alá első profi kontraktusát. A 17 esztendős labdarúgó a következő szezonban minden bizonnyal még az ificsapatban, a Milan Futuroban kap majd helyet, s aztán ha jól bontogatja szárnyait, édesapja nyomdokaiba léphet.

A legidősebb svéd fiú az előző idényben az U18-as együttesben játszott, a milánóiak korosztályos gárdáiban eddig 42-szer lépett pályára, ezeken a meccseken 3 gólt és 1 gólpasszt jegyzett. Maximilian Ibrahimovic az elmúlt években a Paris Saint-Germain és a Manchester United akadémiáin megfordult, értelemszerűen, ahol édesapja korábban játszott. Az AC Milanhoz 2022-ben került, a mostani szerződése 2027-ig szól.

