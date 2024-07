Horror belépő a Manchester United felkészülési meccsén

A Vörös Ördögök drukkerei forronganak a dühtől a közösségi médiában, miután kis híján eltört Casemiro lába a Rosenborg elleni barátságos mérkőzésen.

A United hétfőn Norvégiában kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorát. Erik ten Hag egy megfiatalított gárdával vágott neki a Rosenborg elleni találkozónak. A kezdőben a rutint Marcus Rashford, Mason Mount és Casemiro képviselte. Utóbbi számára kis híján már most véget ért a szezon, miután egy sokkoló becsúszás következtében majdnem eltört a lába.

Tomas Nemcik hosszan tolta meg a labdát, majd nagy igyekezetében rátalpalt Casemiro sípcsontjára. A brazil válogatott az orvosi kezelés után folytathatta a játékot, csakúgy, mint Nemcik, aki a horror belépőt megúszta egy sárgával.

Disgusting tackle on Casemiro.. He is back up and seems to be ok

I don’t want any injuries in the preseason please #mufcpic.twitter.com/QrBF9AXais

— RICH (@RICH__UTD) July 15, 2024