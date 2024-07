Ten Hag: nem ez az elvárt szint

Csupán húszéves kapusának köszönheti a csapat, hogy nem lett kínosabb a végeredmény. A lefújás után így értékelt a holland.

A Manchester United hétfő kora este 1-0-s vereséget szenvedett a norvég Rosenborg csapatától. A Vörös Ördögök trénere az MUTV-nek nyilatkozott a lefújás után és cseppet sem fogta vissza magát csapata első felkészülési mérkőzését követően.

„Nem másodlagos a végeredmény, de a Manchester Unitednél a győzelem az elfogadható, nem a vereség. A mai teljesítményünk nem ütötte meg az elvárt szintet” – kezdte a holland.

„Nem ez az élfutball szintje. Egyértelmű, hogy még nem állunk készen a rajtra. Kellenek ezek a mérkőzések. A norvégok sokkal fittebbek, de mi vagyunk a Manchester United. Sokkal jobban kell teljesítenünk” – folytatta ten Hag, utalva arra, hogy bár a norvég bajnokság már javában zajlik, ez sem lehet kifogás a vereségre.

A mérkőzésen Radek Vitek kapust leszámítva kevesen alkottak maradandót. A cseh hálóőr öt védést – köztük nagy bravúrokat – is bemutatott, amivel megakadályozta a sokkal kínosabb végeredmény kialakulását.

„Fogalmazhatunk úgy is, hogy a csapattól megkapta a lehetőséget, hogy ennyit védjen, mert a többiek teljesítménye messze volt az elégtől” – tette hozzá ten Hag.

Szintén ezen a meccsen történt Tomas Nemcik csúnya belépője. A Rosenborg szlovák védője a 18. percben Casemironak tartott oda egy hosszan megtolt labdát követően.

