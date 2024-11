Horner: Verstappen érzékenyebb a kritikára, mint gondolják

Christian Horner szerint Max Verstappen "érzékenyebb" a kritikákra, mint amilyennek elsőre tűnik, miközben a holland versenyző versenyzéshez való hozzáállását összehasonlította az F1 legnagyobbjaival.

A Red Bull csapatfőnöke Christian Horner úgy véli, hogy a 27 éves versenyzővel szembeni negatív vélemények egy része „alaptalan”, és védte Verstappen versenyzését, amikor a széria történetének legünnepeltebb pilótáihoz hasonlította őt.

Verstappen a Las Vegas-i Nagydíjon megszerezte negyedik, egymást követő F1-es világbajnoki címét, így felkerült ugyanarra a szintre, mint Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel és Lewis Hamilton.

Azonban az év során több alkalommal is támadások érték a vezetési stílusa és a gyakran kemény versenyzése miatt.

Ez volt az első alkalom, hogy ilyen intenzív kritikák érték, mióta a 2021-es, balszerencsés világbajnoki küzdelme Hamiltonnal zajlott.

Különösen a közelharcai miatt kapott kritikát Lando Norrisszal az Egyesült Államokbeli és a Mexikóvárosi Nagydíjon. Akkor a kritikusok azt mondták, hogy nem változott a csatározások hevében.

Team boss Christian Horner says Max Verstappen has put himself among the all-time greats with fourth successive drivers’ title 👑#F1 #LasVegasGP https://t.co/ssBcgGafr0

— Formula 1 (@F1) November 25, 2024