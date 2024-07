Honnan ered Mbappé tökéletes spanyol tudása?

A Real Madrid kedden hivatalosan is bemutatta új sztárigazolását, Kylian Mbappét, aki spanyolul üdvözölte a Bernabéu nyoclvanezres közönségét.

A 25 éves francia támadó olyan gördülékenyen beszélt, hogy az ember azt hinné, fél életét az Ibériai-félszigeten töltötte. Valójában Mbappé kameruni apától és algériai kabil anyától született, és soha nem élt Franciaországon kívül. Felmerül a kérdés, vajon hogyan sajátította el ilyen jól a spanyolt?

🌟 France captain and Real Madrid’s newest star Kylian Mbappe speaks at his first press conference about learning Spanish in school and not being afraid to make mistakes. How good is his Spanish! pic.twitter.com/P6KazH1ssJ

