Honfitársa szerint kizárt, hogy Nadal edzői karrierbe kezdjen

Rafael Nadal teniszezői pályafutása véget ért, és nem fogja azt edzőként folytatni – legalábbis honfitársa, Alex Corretja szerint.

A 22-szeres Grand Slam-bajnok Nadal hivatalosan a 2024-es Davis Kupa-döntőn vonult vissza. Utolsó mérkőzését Botic van de Zandschulp ellen játszotta, amelyet elveszített.

Bár Carlos Alcaraz megnyerte a saját egyes meccsét, így döntő páros mérkőzésre került sor, Spanyolország végül vereséget szenvedett, ezzel lezárva Nadal pályafutását.

Nadal visszavonulása óta eltelt néhány napban hatalmas az érdeklődés jövője iránt, hiszen a 38 éves spanyol legenda óriási népszerűségnek örvend. Rajongói közül sokan szeretnék, ha Nadal valamilyen formában visszatérne a tenisz világába, hiszen tapasztalata hatalmas érték lehetne bármilyen szerepben a sportban.

Ezen kívül pletykák keringtek arról is, hogy akár a Real Madrid elnöke is lehetne, mivel régóta híve a klubnak, és neve már korábban is felmerült a pozícióval kapcsolatban.

Edzői karrier? Corretja szkeptikus

Sokan izgalmas lehetőségként tekintenének arra, ha Nadal edzőként térne vissza a teniszhez. Ez olyasmi, amit például Andy Murray is megtett nemrégiben, amikor csatlakozott Novak Djokovic csapatához. Mats Wilander szerint Nadal akár Carlos Alcaraz edzője is lehetne, de Alex Corretja, korábbi ATP-játékos és jelenlegi szakkommentátor, nem osztja ezt a nézetet.

Corretja az Eurosportnak adott interjújában kifejtette, hogy szerinte szinte lehetetlen, hogy Nadal edzői karrierbe kezdjen: „Szerintem ez lehetetlen. 99,99%-ban lehetetlen. Mert ebben az életben nem lehet azt mondani, hogy valami teljesen lehetetlen. De nagyon meglepődnék. Úgy gondolom, időre van szüksége, hogy rájöjjön, mit akar igazán.”

A szakértő szerint Andy Murray helyzete eltérő, mert bár négy gyermeke van és elfoglalt otthon, talán kevesebb napi teendője van, mint Nadalnak.

„Rafa szereti otthon tölteni az időt a családjával, ezért nem tudom elképzelni, hogy utazgasson a világban valaki más játékos mellett.”

Alex Corretja doubts Rafael Nadal will follow Andy Murray’s footsteps after retirement: „I don’t see him as a coach” #Tennis https://t.co/75F5L61G5P — TennisUpToDate (@TennisUpToDate2) December 1, 2024

Tanácsadóként elképzelhető

Corretja inkább el tudná képzelni, hogy Nadal tanácsadói szerepet vállaljon – például kedvenc klubjánál, a Real Madridnál –, de nem olyat, ami hosszú távú elköteleződéssel és sok utazással járna.

Corretja szerint Nadal legfeljebb rövid időszakokra, például három-hat hónapra vállalhatna el hasonló szerepeket, de napi szinten nem tartja valószínűnek, hogy edzőként dolgozzon.

„Rafa Manacorban él, és ott van az akadémiája. Nem látom őt magam előtt állandóan úton. Talán tanácsadóként részt venne valami nagy dologban, például a Real Madrid csapatában, időnként beszédeket mondana.”