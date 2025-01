Hivatalosan is bemutatta a klubtörténelem negyedik legdrágább igazolását a Man. City

2023-ban a Frankfurt egy centet sem fizetett érte, akkor senki nem látta benne azt, ami ebben az idényben kijött belőle.

Az angol bajnoki címvédő Manchester City labdarúgócsapata leigazolta az Eintracht Frankfurt egyiptomi támadóját, Omar Marmust. A 25 éves játékos azonnali hatállyal kerül a szigetországi sztárcsapathoz, azaz már a csütörtök esti, Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésen sem számíthat rá a német együttes.

Az Eintracht számára szakmailag nagy veszteség az afrikai csatár távozása, anyagilag azonban óriási nyereség: bár hivatalos bejelentés ezzel kapcsolatban nem történt, a hírek szerint 75 millió eurót fizetett érte a szigetországi sztárklub. Ezzel az összeggel a Manchester City történetének negyedik legdrágább igazolása lett. A csúcsot Jack Grealish tartja, akiért 117,5 millió eurót fizettek, őt követi Gvardiol 90-nel, majd Kevin De Bruyne 76 millióval.

Ez különösen annak ismeretében remek üzlet a frankfurti klub számára, hogy Marmust 2023-ban ingyen szerezte meg a VfL Wolfsburgtól. A szerződése még 2027-ig szólt Németországban. Az egyiptomi válogatott játékos – aki a mostani idényben 20 gólt szerzett, másik 15-öt pedig előkészített a tétmérkőzéseken – 2029-ig írt alá Manchesterben – derül ki az angol klub honlapjáról.

