Egyiptomi és üzbég játékos után ezúttal Sierra Leone-i futballistát igazol a City

Épül a jövő csapata Manchester kék felében.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester City a megszokottnál jóval aktívabb, sőt talán a legaktívabb a téli átigazolási időszakban. Pep Guardiola csapata már közel 150 millió eurót költött el a keret megerősítésére. Ráadásul valamelyest a jövő klubját is építik. Eddig:

Most a Real Valladolid ifjú középhátvédjét, Juma Bah-t nézte ki magának a City. A terveik szerint most leigazolnák, majd kölcsönadnák őt a Lens-nak. A 18 éves Sierra Leone-i bekket hosszú távra szerződtetnék és a szóbeli megállapodást már meg is született a felek között. Bah eladása minden bizonnyal a Valladolid történetének legjövedelmezőbb eladása lehet. A klub eddigi legnagyobb transzfere Roman Salisu 13 millió eurós értékesítése volt a Southamptonba még 2020-ban. A Sierra Leone-i védő szerződésében körülbelül 25 millió eurós kivásárlási zárdaék szerepel.

🚨🔵 Exclusive story from last night, set to be confirmed: Juma Bah will become new Manchester City player.

The plan is to loan the 18 year old centre back to RC Lens, verbal agreement done as revealed.

City anticipate Inter and Fenerbahçe as they’ve agreed terms with Bah. ✅🇸🇱 pic.twitter.com/tbWchHLJUt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2025