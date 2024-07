Hivatalos: Olaszországba igazolt a spanyol csapatkapitány

Álvaro Morata négy évre kötelezte el magát új csapatához.

Az átigazolási hírekre szakosodott Fabrizio Romano Twitter-posztja szerint hivatalossá vált, hogy Álvaro Morata az AC Milannál folytatja pályafutását. Az Eb-győztes spanyol támadó 2028 nyaráig szóló megállapodást kötött a milánói együttessel. Az Atletico Madrid 13 millió eurót kapott a 31 éves játékosért cserébe.

🔴⚫️🇪🇸 Official, confirmed. Álvaro Morata signs in as new AC Milan player on contract until June 2028 with option for further season.

Atlético Madrid receive €13m fee from release clause. pic.twitter.com/kfyq1CjHNi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2024