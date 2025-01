Hivatalos: ideiglenes engedélyt kapott a Barcelona

Dani Olmo és Pau Victor is bevethető lehetne a szerda esti Szuperkupa-mérkőzésen.

Ahogy arról a Sport365 beszámolt, a La Liga és a Spanyol Labdarúgó Szövetség elutasította az FC Barcelona regisztrációs kérelmét Dani Olmo és Pau Víctor ügyében. A katalánok a Legfelsőbb Sporttanácsra (CSD) vitték az ügyet és a jelek szerint sikerrel tették mindezt.

Fabrizio Romano ugyanis arról írt közösségi oldalán, hogy a a Barca két labdarúgója ideiglenes engedéllyel pályára léphetne elvileg a szerda esti Athletic Bilbao elleni Szuperkupa-elődöntőn, azonban egyikőjüket sem nevezték a meccskeretbe.

🚨🚨 OFFICIAL: The CSD court has granted precautionary measure to Barcelona for Dani Olmo and Pau Victor.

Both players will be available for the Supercopa already from tonight. ✅

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025