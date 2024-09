„Hibásnak érzem magam Fermín sérülésében”

Hansi Flick érez némi felelősséget középpályása sérülésében.

A Barcelonát még az ág is húzza, ám mindezek ellenére szárnyal a katalán együttes. A gránátvörös-kékek nem elég, hogy szinte egész nyáron küzdöttek, hogy megszerezzék Dani Olmot majd regisztrálni tudják, és végül csak egy átigazolást tudtak lebonyolítani, most a sérültekkel akadnak problémáik. Előbb maga a spanyol középpályás dőlt ki öt hétre, majd aztán az Európa-bajnokságon és olimpián is aranyérmes Fermín Lópezt vesztette el a szezon egyik legfontosabb időszakában a Barca. A 21 esztendős olimpiai bajnok játékos már az idény elején is sérülésekkel bajlódott, amiből nem biztos, hogy teljesen felépült, mert szinte azonnal összeszedett egy újat, aminek következtében október közepéig nélkülöznie kell őt a katalán együttesnek. Így Hansi Flick opciói alaposan megfogyatkoztak a középpályát illetően, hiszen még korábban Bernalt is elveszítették az egész szezonra.

„Fermín López két tornán is szerepelt a nyáron. Beszélnem kellett volna az U21-es spanyol válogatott edzőjével, de nem tettem, mert úgy éreztem, még csak most érkeztem Barcelonába. Hibásnak érzem magam a sérülésében” – utalt arra a német edző, hogy nem kérte ki kollégája véleményét.

A gránátvörös-kékek csütörtökön kezdenek a Bajnokok Ligájában az AS Monaco vendégeként. A Barca eddig a szezon során mind az öt meccsét megnyerte és ezeken a találkozókon 17 gólt szerzett.